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«HR предстоит научиться работать с новыми аудиториями», – Виктория Илюхина, ИНК
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«HR предстоит научиться работать с новыми аудиториями», – Виктория Илюхина, ИНК

Иркутская нефтяная компания намерена в следующем году обновить кадровую стратегию и систему управления персоналом. Как пояснила на Байкальском риск-форуме (БРИФ’24) Виктория Илюхина, заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК, компания растет, становится многопродуктовой. И тот набор инструментов, которые применялись на практике ранее, уже не подходит.

<p>Виктория Илюхина, заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Виктория Илюхина, заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК.
Фото: Андрей Фёдоров

«У нас появились новые сегменты целевой аудитории, которые требуют совершенно разных подходов. Моя задача – научить команду работать под разные запросы», – отметила Виктория Илюхина.

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По ее словам, на первый план в работе HR сегодня выходит человекоцентричность. Именно это повышает приток необходимых по уровню квалификации и набору компетенций сотрудников. Вопросы заработной платы, компенсаций сегодня уходят на 4-5 место при принятии работником решения выбрать компанию или покинуть ее. На первый план выходят такие характеристики, как построение комфортной среды, корпоративной культуры, фокус на человека и его позитивный опыт.

<p>Байкальский риск-форум (БРИФ'24).<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Байкальский риск-форум (БРИФ'24).
Фото: Андрей Фёдоров


<p>Байкальский риск-форум (БРИФ'24).<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Виктория Илюхина, заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Виктория Илюхина, заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Виктория Илюхина, заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Виктория Илюхина, заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Виктория Илюхина, заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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