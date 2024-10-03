Бизнесмена в Иркутской области обязали снести кафе и торговые павильоны

В Иркутской области привлекли к ответственности бизнесмена, который незаконно разместил на участке коммерческие объекты, передает пресс-служба УФССП по региону.

Известно, что мужчина самовольно занял земельный участок площадью 700 кв. м. и разместил на нем кафе, торговые павильоны, огородив их металлическим забором.

Предпринимателя за нарушения законодательства оштрафовали четыре раза на общую сумму160 тысяч рублей, постановили взыскать исполнительский сбор, а также наложили запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости и \на внесение изменений в ЕГРЮЛ.

Чтобы избежать дополнительных расходов и неудобств, бизнесмен самостоятельно приступил к освобождению земельного участка.