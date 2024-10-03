«Вакансию, висевшую полгода, закрыли за одну неделю»

Генерация контента, заполнение карточек товаров на маркетплейсах, автоматический анализ многочасовых телефонных разговоров с клиентами – вот лишь несколько примеров использования в компаниях искусственного интеллекта, о которых рассказала Марина Ершова (АО «Автоматизация бизнеса») на Байкальском риск-форуме (БРИФ’24).

Марина Ершова (АО «Автоматизация бизнеса»). Байкальский риск-форум (БРИФ'24). Фото: Андрей Фёдоров

– Давайте посмотрим на кейс про подбор персонала. Вакансия долго не закрывается, руководитель стонет... Нам на помощь пришёл сервис XENIA AI, который проводит автоматические интервью с соискателями. Мы скопировали в него описание вакансии, искусственный интеллект определил, что нам требуется менеджер отдела продаж, на основании этого подготовил вопросы для интервью. Разместив в пятницу вечером ссылку на интервью на HeadHunter, на сайте компании и в соцсетях, мы с рекрутером разошлись по домам. Нужно сказать, что на все это у нас ушло 15 минут, с учётом того, что мы изучали интерфейс. Утром в понедельник открыли сервис, а там 10 заполненных интервью.

Самое интересное, что сервис не просто сохранил данные в аудио- и видеоформате, он их транскрибировал. Кроме того, искусственный интеллект попытался оценить кандидатов, проставив баллы за каждый их ответ, и аргументировал свое решение.

– Можно ли доверять этой оценке – спорный вопрос, – рассуждает Марина Ершова. – Возможно, автоматическое интервью годится не для всех возрастных категорий соискателей и не для всех должностей, но то, что вакансия, висевшая полгода, закрылась за одну неделю, и в целом за неполный месяц использования сервиса мы закрыли три вакансии, говорит о многом.

По ее словам, кандидаты тоже отметили, что это очень удобно – проходить интервью в удобное время, в комфортных для себя условиях. Повысилась лояльность к компании. И таких примеров становится все больше.

– Уже есть кейсы, благодаря которым буквально за пару дней можно сильно повысить эффективность своей работы. Поэтому пробовать и внедрять искусственный интеллект точно надо, – убеждена эксперт.

Марина Ершова (АО «Автоматизация бизнеса»). Байкальский риск-форум (БРИФ'24). Фото: Андрей Фёдоров