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500 литров ухи сварят на фестивале омуля на Байкале

Гастрономический фестиваль омуля пройдет в Листвянке 5 октября. Для участников приготовили праздничную программу, рассказали в пресс-службе Иркутского района.

Планируется приготовление 500 литров ухи, праздничный концерт от коллективов Иркутского района, развлекательная программа для детей, мастер-классы от шеф-поваров ресторанов, дегустация ухи, розыгрыш призов от партнеров фестиваля.

Мероприятие состоится на поляне у горнолыжного комплекса «БайкалГора», начало – в 12:30. Запланирован прямой репортаж с места событий с трансляцией на иркутской радиостанции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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