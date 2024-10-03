«Управление качеством может дать скачок эффективности»

Внедряя корпоративные стандарты менеджмента (а тем более интегрируя их), далеко не все компании понимают, что именно должно быть «на том конце» процесса. Станислав Кудрявцев, ведущий аудитор ООО «ТЮФ АУСТРИЯ Стандарты и Соответствие», в своем выступлении на Байкальском риск-форуме (БРИФ’24) рассказал, как можно измерять результативность внедрения СМ и ИСМ и на каком этапе можно говорить об эффективности этих инструментов.

Байкальский риск-форум (БРИФ'24). Фото: Андрей Фёдоров

Эксперт подчеркнул, что на первом этапе можно говорить только о результативности внедрения стандартов, то есть о способности компании достичь поставленных целей с помощью данного инструмента – открыть три новых филиала, вывести на рынок новый продукт. Причем есть такие цели, где и 50% достижения – это отличный результат, – а 70% – вообще «вау».

Эффективность же – это способность достигать поставленных целей с меньшими затратами (временными, ресурсными, финансовыми) или с большей прибылью.

«Я делю стандарты на «оборонительные» и «наступательные». Основная задача «оборонительных» – снижать сами риски и снижать потери при срабатывании рисков. Это все, что связано с безопасностью – от пищевой до информационной. «Наступательные» – это стандарты управления качеством, которые позволяют расширять перечень продукции, завоевывать новые рынки», – указал Станислав Кудрявцев.

Байкальский риск-форум (БРИФ'24). Фото: Андрей Фёдоров

При этом эксперт обозначил, что потенциал снижения потерь заведомо ограничен. А вот управление качеством может обеспечить скачок эффективности. Однако на данный момент большинство российских компаний (по крайней мере, среди сертифицированных ТЮФ), по мнению спикера, пока не достигли этой стадии управленческой зрелости. «Понятно, что руководство любого бизнеса заинтересовано в том, чтобы как можно быстрее добиться эффективности. Но мы же не ждем от ребенка, который только встает на ножки, походки от бедра. Мы радуемся тому, что он хотя бы не падает», – предостерег Станислав.

Между тем, исследования опыта западных компаний, по словам эксперта, позволяют говорить о впечатляющем эффекте: «Это 5-7% увеличения стоимости компании на фондовом рынке. Если оценка идет на миллиарды долларов, это огромный прирост. До 50% сокращения времени на организацию новых филиалов и выхода их на плановые показатели. Снижение потерь на 40%. На 50% – сокращение сроков вывода на рынки инновационных продуктов, что позволит гораздо быстрее получать прибыль от них. На 10% – рост производительности. На 40% быстрее новые сотрудники достигают уровня необходимой компетенции», – резюмировал Станислав Кудрявцев.

Байкальский риск-форум (БРИФ'24). Фото: Андрей Фёдоров