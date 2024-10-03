Руководителей узбекской и таджикской диаспор в Иркутске заподозрили в совершении преступления

В Иркутске задержаны председатель Узбекского национального центра и заместитель председателя Таджикской диаспоры по подозрению в совершении коммерческого подкупа, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Предположительно, с января текущего года подозреваемые совместно с центром дополнительного образования за деньги выдавали иностранным гражданам сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России для их дальнейшего предоставления в миграционные органы МВД.

При этом большая часть иностранцев фактически такими знаниями не обладала. Указанные преступные действия способствовали оформлению трудового патента, а также вида на жительство на территории Иркутской области.

Предварительно установлено, что за сертификат, подтверждающий знание русского языка, злоумышленники получали порядка 8 тысяч рублей и выручили более 1,5 млн рублей.

Во время обысков в офисе и по адресам проживания фигурантов изъяты компьютеры, флеш-карты, 1,7 млн рублей, банковские карты, охолощенные патроны и документы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Коммерческий подкуп» и «Организация незаконной миграции». Один мужчина заключен под стражу, второму запретили определенные действия.