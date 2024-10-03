«Меняем бизнес-процессы – повышаем эффективность». Владислав Маленьких, ITPS, – о трансформации компаний

Владислав Маленьких, ITPS, выступил на Байкальском риск-форуме (БРИФ'24). Свой доклад эксперт начал с короткого интерактива: попросил поднять руки тех, кто считает, что любая трансформация в любой компании должна идти от изменения бизнес-процессов – и лишь после этого стоит заниматься внедрением современных IT-решений.

Байкальский рис-форум (БРИФ'24). Фото: Андрей Фёдоров

Сам Владислав, как и большая часть зала, поддерживает этот подход. В качестве примера альтернативного сценария он рассказал о компании, которая цифровую трансформацию начала с внедрения цифровых систем.

– Эффективность реализованного проекта по внедрению самых современных на тот момент технологий посчитать не удалось. Новую попытку цифровой трансформации компания начала с реинжиниринга бизнес-процессов и перепроектирования организационной структуры. Впоследствии потребовалось пересмотреть и решение по выбранным ранее технологиям: некоторые из них оказались невостребованными либо не соответствовали KPI.

«Сначала смотрим на проблематику»

О том, как ITPS работает над повышением эффективности управления производствами, Владислав Маленьких рассказал более подробно на примере одного из проектов компании.

Байкальский рис-форум (БРИФ'24). Фото: Андрей Фёдоров

– Приходя на завод, мы начинаем с анализа текущей ситуации и проблематики. После того как проблематика выделена, происходит её ранжирование по влиянию на бизнес-результат и сложности реализации решений. В данном случае мы определили для себя три ключевых направления повышения эффективности. Первое – это повышение скорости принятия решений, второе – принятие решений с учетом экономического фактора и достоверных данных и третье – это интеграция управления надежностью с операционным планированием.

Для того, чтобы получить заявленный результат, мы начали с трансформации бизнес-процессов. Рассмотрели порядка сотни разрозненных бизнес-процессов, которые относились к управлению производством, а затем сформировали 15 целевых бизнес-процессов удаленного операционного центра. Чтобы эти бизнес-процессы корректно заработали, мы предложили изменить организационную структуру на предприятии таким образом, чтобы в этом новом выделенном подразделении, которое будет ответственным за оперативное управление предприятием, были все необходимые компетенции и полномочия. Новое подразделение получило название Удаленный операционный центр.

«Изменили подход к подготовке кадров»

На завершающем этапе для того, чтобы изменить подход к управлению предприятием, должны были измениться его персонал и IT-решения. В этих направлениях была проведена большая работа – в том числе в компании изменили сам подход к подготовке кадров.

– Упор был сделан как на развитие «хардовых»** компетенций, так и на «софтовые» и кросс-функциональные. То есть мы начали менять мышление сотрудников через призму того, как их действия влияют на финансовый результат. Внедрили подход SLA*** между подразделениями, что позволило повысить уровень кросс-функционального взаимодействия. В части IT-систем были разработаны требования к самим системам, позволяющие достичь заявленного эффекта.

«Растущие кадры – это положительный риск»

Изменение подхода к подготовке кадров привело к росту компетенций сотрудников, и их начали переманивать конкуренты. Однако компания была готова к такому развитию событий.

– Мы сразу обозначили, что подготовленные кадры станут интересны конкурентам. Этот риск в дальнейшем реализовался, но заказчик к тому времени уже на 100% был готов к такой ситуации. Система была выстроена таким образом, что замена ушедшего руководителя удаленного операционного центра была подготовлена очень оперативно, без потери качества работы предприятия. Да, растущие кадры – это риск. Но этот риск – положительный, он помогает компании развиваться.

Байкальский рис-форум (БРИФ'24). Фото: Андрей Фёдоров

* ITPS (Information Technology Professional Solutions) – один из ведущих комплексных ИТ-партнеров крупнейших нефтегазовых и промышленных компаний, российский разработчик собственных решений (интеграционная платформа AVIST, сервис BIOT), решений на базе современного отечественного ПО и продуктов ведущих вендоров.

** Hard skills – это компетенции, умения, знания и способности, необходимые для выполнения определённой задачи или роли, которые можно получить в процессе образования и профессионального развития. Soft skills – это черты характера и привычки, которые включаются, когда человек общается с другими людьми. Кросс-функциональные компетенции – это навыки, которые позволяют группе людей с различными профессиональными навыками и опытом работать вместе над достижением общей цели.

**SLA (Service Level Agreement) – соглашение об уровне обслуживания. Оно заключается между заказчиком и исполнителем, в нем подробно перечислены оказываемые услуги, сроки и способ их предоставления, критерии оценки качества.