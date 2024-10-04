Вышла в свет Газета Дело за октябрь 2024 года

Содержание нового выпуска отличается большим разнообразием тем и бизнес-событий. В издании представлены материалы о трансформации регионального авторынка и проектах рынка недвижимости, о финансовых и банковских трендах и развитии негосударственного медицинского бизнеса. Кроме этого эксперты издания рассказывают о нестандартных сценариях туристического отдыха в Иркутской области, лидеры предпринимательского сообщества обмениваются практическим опытом, а известный российский промышленник Олег Дерипаска делится своим взглядом на будущее Иркутска.

«Клиенты ждут премиум-сервиса». Алёна Юсупова – о трансформации рынка, новых брендах и сервисе премиум-класса Генеральный директор «МЦ-Иркутск» Алёна Юсупова работает в общем шоуруме: никаких отдельных кабинетов, перегородок, секретарей… Открытость, прозрачность, честность – главное кредо руководителя. Как «МЦ-Иркутск» удалось перестроить бизнес в новых реалиях авторынка? На какие китайские премиум-марки дилер сделал ставку? Почему стремится сохранить для клиентов сервис уровня Mercedes-Benz? И каких результатов ждет от нового бренда – EXEED – в своем портфеле? О турбулентном времени, ценности команды, новых предпочтениях клиентов и разумных инвестициях – в нашем интервью.

Красная дорожка, золотые шары, вечерние платья в пол, живая музыка в исполнении кавер-группы и роскошные автомобили класса «премиум» – Golden Party в стиле Голливуда организовала команда «МЦ-Иркутск» в честь открытия дилерского центра «Exeed Легенда на Ширямова». Гостями вечеринки стали партнеры и постоянные клиенты компании, а также владельцы автомобилей марки EXEED. Газета Дело побывала на мероприятии и пообщалась с теми, кто уже сделал выбор в пользу китайских авто.

Что делает дом по-настоящему своим? Детали, отражающие его душу и создающие атмосферу. Поэтому именно рукотворные предметы от иркутского бренда KRUGAMI были выбраны для оформления общественных пространств нового клубного дома в историческом центре Иркутска.

«Газификация Иркутской области неизбежна. Когда это произойдет, регион ждут большие перемены. Налоги, выигрышная логистика, развитие промышленности, туризм – Иркутск обречен на успех», – убежден известный промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска. В сентябре он стал гостем клуба «PRO Иркутск». Оживленная беседа с иркутскими учеными, экологами, общественниками, журналистами длилась два часа. Мы записали самые яркие цитаты спикера.

«Мы хорошо понимаем специфику местного бизнеса». Сергей Жарый – о преимуществах регионального банка Любой предприниматель понимает: наличие конкуренции дает возможность для маневра. Особенно, если среди его партнеров – достаточно крупный региональный банк, сохраняющий индивидуальный подход к клиентам и знающий местную специфику. Как меняются запросы бизнеса в условиях высокой ключевой ставки? С какими сложностями сталкиваются предприниматели, которым требуется финансирование? Об этом Газете Дело рассказал Сергей Жарый, директор дополнительного офиса АО «Дальневосточный банк» в Иркутске. Частные дома разрешили строить по эскроу. Что не так? «Открыта новая страница на рынке ИЖС», – так эксперты комментируют новость о том, что механизм эскроу-счетов, отлично зарекомендовавший себя на рынке новостроек, распространили на строительство частных домов. В чем плюсы нововведения? Какие подводные камни могут возникнуть? И почему застройщики сектора ИЖС не спешат строить по эскроу? Разбираемся в нюансах вместе с руководителем ипотечного агентства «Фамильное Ожерелье» Екатериной Саломатовой.

Хорошее путешествие подобно увлекательной книге – у него должна быть внутренняя драматургия: завязка, кульминация, яркий финал, считает директор туроператора «NUUR1642» Алена Ямщикова. Компания организует туры и MICE-события на Байкале, в Байкальском регионе и на севере Иркутской области и стремится раздвинуть границы представлений о премиальном туризме. Как пишутся сценарии незабываемого отдыха и можно ли обеспечить высокий сервис взыскательным гостям на региональном рынке, Алена Ямщикова рассказала нашему изданию.

«Что такое смартаменты?» – баннеры с этим вопросом не один месяц интриговали иркутян. Авторы идеи, наконец, раскрыли карты. Смартаменты – это авторский проект доходных апартаментов, который компания «Менеджмент. Девелопмент. Сервисы» реализует на улице Ширямова, напротив нового терминала аэропорта. К 2026 году здесь появятся две 14-этажные блок-секции с апартаментами и коммерческими помещениями. Чем смартаменты отличаются от квартир и гостиниц? На кого они рассчитаны? И какие возможности открывают инвесторам? Газета Дело узнала подробности о проекте.

Альфа-Банк не первый год реализует проекты с застройщиками Иркутской области. На сегодняшний день осуществляется сотрудничество в рамках проектного финансирования ЖК «Дом на набережной». Сумма финансирования почти в полмиллиарда рублей – на строительство восьмиэтажного жилого дома бизнес-класса – позволит застройщику реализовать проект в оптимальные сроки.

Сосновый лес, два живописных парка для отдыха, продуманная инженерная инфраструктура и, конечно, качественные, теплые дома из проверенных временем материалов – всё это можно получить в коттеджном поселке «Звездный», который строится на Голоустненском тракте, в десяти минутах езды от города. Как новый проект поможет осуществить мечту о загородной жизни? И какими «фишками» порадует своих жителей? Об этом – в нашем материале.

Топ инвестиционных проектов в сфере туризма определили по итогам питч-сессии на IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!». Парк-отель «Байкал-Аляска», который создан на коллективные инвестиции в Иркутске, был признан экспертами одним из лучших в стране.

Спрос на этот инструмент подогревает новая система налогообложения. Зачем надо формировать личный ЗПИФ? В чем его преимущества? И при какой сумме активов оправданно это решение? Рассказывает заместитель директора по развитию «Цифра брокер» Вадим Остапенко.

Ландшафт регионального авторынка с 2022 года изменился кардинально: на смену знакомым брендам, покинувшим Россию, пришли марки из КНР. Как говорят в ГК «Агат-Авто», иркутский бизнес пока с осторожностью относится к китайским автомобилям, приобретаемым в корпоративный автопарк. В компании готовы помочь с выбором, предложить специальные цены и порадовать целом рядом льгот, делающих последующую эксплуатацию автомобиля более выгодной и удобной.

В последние годы многие говорят о том, что риелторская услуга обречена: зачем обращаться в агентство недвижимости, если можно самостоятельно выставить объявление о продаже/аренде на онлайн-доску или найти там подходящее предложение? «Дело в том, что профессиональный риелтор – не посредник и не помощник, он – решатель задач и проблем заказчика», – говорит специалист с 30-летним стажем, основатель ГК «Бизнес Недвижимость» Андрей Леонидович Гаркушов. По его словам, сегодня, когда рынок находится в стадии турбулентности, ценность профессиональной риелторской услуги возрастает многократно.

Любое предпринимательское дело всегда нацелено на получение прибыли, это естественно. Однако (и об этом мы редко задумываемся) бизнес – это ещё и история про заботу о людях. Предприниматели производят для нас еду и одежду, мебель и украшения, предметы первой необходимости и необязательные, но такие приятные порой развлечения… Заботятся, чтобы у людей было то, в чём они нуждаются. Но есть отдельная категория предпринимателей, которые производят… заботу.

Совсем недавно на базе глазной и кожной клиник «МедСтандарта» были созданы специализированные Центры медицинских компетенций. В чем их уникальность? Какую миссию взял на себя «МедСтандарт», открыв дерматоонкологическое направление? Зачем нужно просвещать пациентов? Об этом и многом другом рассказали руководители и ведущие специалисты «МедСтандарта».

«Компании, которые растут медленно, – это стабильные компании. Быстрый рост – как воздушный шарик. Если его давление вовремя не привести в норму, он может лопнуть», – говорит бизнес-консультант Ирина Янтарова. По ее словам, многие предприниматели стремятся расти быстро, но не успевают закрепиться на каждом новом уровне – не осознают, что инструменты и подходы, которые были эффективны на предыдущем этапе, больше не работают. Мы попросили эксперта рассказать, на какие распространенные «грабли» чаще всего наступают предприниматели и как их избежать.

Согласно данным аналитиков, в последние годы наблюдается кратный рост доли альтернативных инвестиций: вложений в реальные активы и в недвижимость. Особенно интересными объектами инвестиций аналитики считают складскую недвижимость, спрос на которую вырос благодаря изменившейся во время пандемии модели потребительского поведения. Вложиться в разные виды коммерческой недвижимости можно не только в прямое владение, но и через коллективную форму инвестиций – закрытые ПИФы, – рассказала Ольга Глызина, исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Иркутске.

Бизнес-Шоу «Лидеры Будущего» с жизнеутверждающим слоганом «Сильные никогда не сдаются» состоялось 24 сентября в Иркутске. Елена Савенкова задала высокую планку проекта, каждый раз собирая мощный состав спикеров-практиков. Семнадцатый раз был не исключением, ведь это, пожалуй, единственный проект в регионе, которому удалось объединить бизнес и власть, шоу и обучающий контент. Мы посетили оба дня и записали несколько ярких цитат.

«Каждый год мы находим в сибирской глубинке какие-то изюминки и инсайты, – говорит автор проекта по развитию сельского туризма в Иркутской области Александр Откидач. – Это лето не стало исключением: мы открыли для себя и для туристов потрясающий Зиминский район». Как туризм меняет жизнь сельских территорий? Способствует ли развитию предпринимательства? Кто выбирает туры по сибирской глубинке? И какие барьеры мешают туризму на селе расти и масштабироваться? Эти и другие вопросы обсудили на круглом столе в Центре «Мой бизнес».

ВТБ заработал 338,5 млрд рублей за 8 месяцев Чистая прибыль банка ВТБ за 8 месяцев этого года по МСФО составила 338,5 млрд рублей. Банк не меняет свой годовой прогноз в 550 млрд рублей, заявил первый зампред правления Дмитрий Пьянов.