Свой Банк принял участие в MFO RUSSIA FORUM

1-2 октября в Москве состоялся микрофинансовый бизнес-форум «MFO RUSSIA FORUM. Осень 2024». Ведущее событие на рынке микрокредитования объединило на своей площадке около 300 участников. Свой Банк на форуме представила Ирина Бычкова, руководитель Управления корпоративных рисков Департамента риск-менеджмента.

В рамках мероприятия, организованного СРО «МиР», эксперты обсудили ключевые события на рынке микрофинансирования и вектор развития на ближайший год. Среди спикеров — представители Государственной думы и Банка России, МФО, банков, инвестиционных компаний, рейтинговых агентств, аналитических организаций. Ирина Бычкова приняла участие в дискуссионной сессии «Поведенческий рейтинг» как потенциально ключевой показатель деятельности МФО», отметив, что данный фактор имеет важное значение при кредитовании микрофинансовых организаций.

«Свой Банк среди немногих на банковском рынке специализируется на кредитовании микрофинансовых организаций, и, конечно, мы учитываем не только финансовые показатели потенциальных заемщиков, но обращаем внимание и на «поведенческий рейтинг» — например, на то, как компании работают с клиентами, как обрабатывают поступающие обращения. Здорово, что такие мероприятия, как MFO RUSSIA FORUM, создают условия для прямого диалога участников рынка, и мы можем обсудить самые актуальные вопросы и тенденции», — отметила Ирина Бычкова.