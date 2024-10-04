Работники РУСАЛа стали потенциальными донорами костного мозга

Около 40 сотрудников шелеховской промплощадки РУСАЛа приняли участие в акции «День донора» в рамках корпоративной программы «Помогать просто».

Заводчане объединились в акцию по сбору донорской крови в Шелехове впервые. Как отмечают сами металлурги, удобно, что для доброго дела мобильный пункт сбора развернулся в центре города - в ДК «Металлург». Необходимое мобильное оборудование привезли из Иркутска специалисты Службы крови.

Перед сдачей крови заводчане прошли необходимые процедуры, включающие предварительную подготовку, медицинский осмотр и собеседование с врачом, а ещё всех участников акции гостеприимно угощали сладким горячим чаем и печеньем.

37 сотрудников промплощадки сдали кровь, чтобы спасти чью-то жизнь. Среди них 15 человек впервые стали донорами.

Во Всероссийский регистр доноров костного мозга вошли 16 корпоративных волонтёров.

– В студенческие годы я была регулярным донором крови и мне было приятно осознавать, что такое маленькое действие может спасти кому-то жизнь. Благодаря нашей компании я сегодня вошла во Всероссийский регистр доноров костного мозга, – Анастасия Кочнева, волонтёр РУСАЛа.

Акцию «День донора» организовал Центр социальных программ РУСАЛа совместно с Иркутской областной станцией переливания крови.