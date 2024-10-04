Губернатор Иркутской области встретился с педагогами региона

В преддверии профессионального праздника Дня учителя губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с педагогической общественностью региона. Встреча прошла сегодня, 3 октября, в Иркутском академическом драматическом театре имени Н.П. Охлопкова в рамках традиционной Большой учительской недели, которая проходит в нашей стране в начале октября.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В торжественном мероприятии приняли участие более 500 человек из разных муниципалитетов Приангарья. Среди них учителя и директора школ, преподаватели и студенты педагогических колледжей, воспитатели дошкольных образовательных организаций, ветераны педагогического труда.

Губернатор со сцены обратился к собравшимся в зале педагогам и в их лице поздравил всех педагогических работников с предстоящим 5 октября Днем учителя.

– Общество, определяя образование одним из приоритетов развития государства, доверяет педагогам самое дорогое – будущее своих детей, а значит - будущее России. Каждый ваш урок – это маленькая жизнь, всегда интересная и познавательная, которая проходит на одном дыхании. Вы даете своим ученикам знания, воспитываете в них высокие нравственные понятия чести и достоинства, добра и справедливости, развиваете лучшие личностные качества, способность творчески мыслить и принимать самостоятельные решения, открываете перед каждым учеником огромный мир с выбором тысяч жизненных дорог, – сказал Игорь Кобзев.

Глава региона добавил, что накануне Дня учителя педагоги получают множество добрых слов и поздравлений, и одни из самых ценных – от выпускников, которые помнят своих учителей долгие годы как добрых и мудрых наставников.