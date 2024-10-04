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Мосбиржа предлагает ввести льготы по free-float для эмитентов

Мосбиржа выступила с предложением ввести для крупных эмитентов льготные требования по доле акций в свободном обращении, чтобы избежать проблемы недостаточного спроса во время IPO, сообщает Frank Media со ссылкой на слова старшего управляющего директора по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елены Курицыной.

– Рынок сейчас тестировал объемы 10–15 млрд. Но все-таки с большей вероятностью закрываются сделки 3–5 млрд. Это означает, что когда мы говорим о крупной компании с большой предполагаемой капитализацией, то для того, чтобы соответствовать требованиям по free-float, необходимо сделать очень большую сделку, которую сейчас рынок просто не в состоянии переварить, – пояснила Курицына.

Эксперт считает, что необходима «настройка регулирования требований по листингу», которая подразумевает введение льготированных требований для эмитентов с капитализацией более 200 млрд руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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