Блогера Лерчек обвиняют в незаконном переводе 250 млн рублей

Это уже третье дело против семьи Чекалиных. Об этом пишет РБК.

Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным предъявили новое обвинение в том, что они при реализации курсов фитнес-марафонов обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка.

«В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Таким образом они вывели за пределы Российской Федерации свыше 250 млн руб.», – заявили в прокуратуре.

Обвинение предъявлено по пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК. По ней грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что в начале 2023 года Савеловский суд назначил Валерии Чекалиной (Лерчек) запрет определенных действий по обвинению в неуплате налогов на 311 млн руб. 27 апреля задержали блогера Елену Блиновскую из-за уклонения от налогов почти на 1 млрд руб. 4 ноября в Москве арестовали блогера Аяза Шабутдинова, ему предъявили обвинения по восьми эпизодам уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Решение суда он назвал нездоровым сигналом для бизнеса.