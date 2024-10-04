Более шести тысяч раз иркутяне воспользовались новым функционалом мобильного приложения энергетиков

Специалисты «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+) проанализировали работу обновленного цифрового сервиса. С начала 2024 года кнопку «Сообщить об отключении» сибиряки нажали более 6 тысяч раз, что по мнению энергетиков говорит о востребованности такой функции. Такой функционал – это собственная разработка компании. Аналогов услуги нет у других сбытовых организаций страны.

Активнее всего сервисом пользуются иркутяне и жители ближайших населенных пунктов: Шелехова, Максимовщины, Мамоны, Хомутово. Напомним, чтобы сообщить об отсутствии электроэнергии в доме потребителям необходимо в мобильном приложении «Иркутскэнергосбыт» перейти во вкладку «Обращения» и выбрать раздел «Сообщить об отключении». Информация от пользователей автоматически поступает для обработки в специальную программу «Иркутской электросетевой компании» и передается диспетчеру. В течение нескольких минут пользователю приходит ответ-уведомление о принятии информации или сведения о причине отсутствия ресурса. Тем временем диспетчер сетевой компании направляет бригаду по адресу для устранения неполадок.

Сервис удобен как жителям, ведь он сокращает время для подачи сигнала энергетикам о неисправностях, так и самим энергетикам – позволяет оптимизировать работу контакт-центра, куда обычно звонят при отключениях, разгружая операторов и снижая время ожидания на линии для клиентов с другими вопросами.

В настоящий момент воспользоваться сервисом могут потребители, присоединенные к сетям «Иркутской электросетевой компании».

– За несколько месяцев специалисты доработали технические тонкости, в том числе мы отладили взаимодействие с диспетчерскими службами Иркутской электросетевой компании, что позволило минимизировать человеческий фактор и полностью автоматизировать этот процесс. Сейчас работаем над расширением возможностей сервиса для подключения к нему других сетевых компаний. Уже завершается тестирование и в ближайшее время планируем подключить к сервису потребителей «Облкоммунэнерго», – Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыт» (входит в Эн+).