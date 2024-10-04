Бизнес – драйвер науки. Как и почему компании накапливают свою базу научных знаний

Байкальский риск-форум (БРИФ'24). Фото: Андрей Фёдоров

Драйвером и спонсором научного изучения растительного и животного мира в регионах, особенно в отдаленных северных территориях, все чаще становится бизнес. Компаниям нужна «точка отсчета» для понимания, как их производственные цепочки воздействуют на окружающую среду – чтобы ее получить, приходится заказывать научные изыскания. Результаты и перспективы такой работы обсудили участники сессии «Природный и климатический след компании: контуры недалекого будущего» Байкальского риск-форума (БРИФ'24).

«К сожалению, в отношении многих территорий на сегодняшний день сформировалась «яма» в научных данных: за последние 30-40 лет там не проводились исследования флоры, фауны. И когда у компании спрашивают: «А каково ваше влияние?», ей сложно его оценить, потому что или нет первичной базы, или исследования не проводятся сейчас, в текущем моменте», – отмечает Дарья Григорьева, директор департамента устойчивого развития компании «Полюс».

Дарья Григорьева, директор департамента устойчивого развития компании «Полюс».

Фото: Андрей Фёдоров

Между тем практики отчетности, раскрытия информации требуют от бизнеса оценки и снижения рисков, в том числе таких сравнительно новых, как рисков воздействия на биоразнообразие. Но контролировать процесс, о котором ты мало что знаешь, невозможно. Это подталкивает компании инициировать не только исследования в рамках ОВОС на стадии проектирования, но и текущие ежегодные мониторинги, которые охватывают как зоны воздействия, так и фоновые территории, не являющиеся частью производственных площадок. В результате у бизнеса накапливается собственная база научных знаний, которая интересна научному сообществу и которой компании готовы делиться.

Кроме того, эксперты указывают, что необходимость соответствия международным стандартам часто требует от компаний информации, которую они ранее не собирали, проведения более широкого спектра исследований и применения специфических методик.

«Часто происходит такая ситуация, что привлеченный герпетолог изучает рептилий и амфибий, орнитолог – птиц, кто-то – геоботанические процессы. Каждый – эксперт в своей узкой области, но как это все работает в комплексе, никто не может сказать. Поэтому лучшей практикой, по нашему опыту, будет добавление в научную команду специалистов по ландшафтному разнообразию (ландшафтных экологов). Они как раз могут замерять энергетические показатели экосистем, их углеродоемкость и т.п.», – отмечает Александра Леман, директор по экологическому и социальному консалтингу компании ENSOR.