Объем ИЖС вырос на 70% за пять лет в Иркутской области

За последние пять лет в Иркутской области объем ввода объектов индивидуального жилищного строительства вырос на 70% и занял ведущее место в жилищном строительстве региона. Общая площадь жилых домов, построенных населением с января по август 2024 года, составила 960 тыс. м2 (+25% к аналогичному периоду 2023 года). По оценкам РСХБ, объем ввода ИЖС в регионе на конец 2024 года может составить 1,1 млн м2.

Директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова отметила, что показатели объемов ИЖС в сельской местности в этом году также продолжают расти и составляют 706,6 тыс. м2 (+23% к январю-августу 2023 года), в то время как в городской местности этот показатель остается на уровне 249 тыс. м2. Как по общей площади построенного жилья, так и в расчете на тысячу жителей среди муниципальных образований региона стабильно лидирует Иркутский район.

Кроме того, Иркутская область продолжает оставаться лидером по Сибирском федеральному округу по количеству многоквартирных домов, построенных из дерева.

Каркасное домостроение и производство готовых деревянных домокомплектов промышленным способом, которое сокращает затраты на труд и сроки строительства деревянных домов, становится все более привлекательным. По итогам 2023 года их количество в Приангарье составило 27 шт., что составило 45% от общего количества по СФО и 13% - от общего показателя по России. По итогам 2023 года прирост в деревянном сегменте ИЖС составил 18%, при этом, отметила Наталья Баркова, в 2022 году из дерева был построен всего 1 МКД.

«Достигнуть таких высоких показателей деревянного домостроения в 2024 году позволила в первую очередь программа льготной сельской ипотеки. Кроме того, мы отмечаем развитие тренда на экодома и многоквартирное деревянное строительство среди застройщиков. Сейчас разрабатываются изменения в нормативную правовую базу, благодаря которым можно будет строить деревянные дома и дома с использованием деревянных конструкций высотой 5 и более этажей. С принятием новых строительных норм и правил объемы строительства деревянных многоэтажных зданий в Иркутской области могут вырасти в разы. Особенно это будет востребовано в сельских, труднодоступных и отдаленных территориях, где остро стоит вопрос о расселении из аварийного фонда», – рассказала Наталья Баркова.

По мнению экспертов РСХБ, в целом по стране объем деревянного домостроения может составить 18 млн м2 с увеличением доли до 15% в общем объеме строительства по итогам 2024 года, а к 2028 году общий объем деревянного домостроения может составить 27 млн м2 c ростом доли до 17% в общем объеме строительства. За последние 10 лет уровень деревянного домостроения в России вырос вдвое и достиг своего максимума за историю наблюдений Росстата.