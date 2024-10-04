10,2 километра дорог отремонтировали в Листвянке

На это из областного бюджета направили 163,2 млн рублей.

Их них по национальному проекту Безопасные качественные дороги» на ремонт участка дороги Иркутск – Листвянка выделили 125,2 млн рублей, по региональной программе «Транспортный каркас Иркутской области» на ремонт улиц Гудина и Академической – 30 млн рублей.

Самым крупным объектом стал ремонт участка улицы Горького, по которой проходит весь автомобильный транспорт, идущий в поселок. Она является частью автодороги Иркутск – Листвянка. На ней приводят в нормативное состояние участок с 62,5 по 70 километр протяженностью 7,5 километров. Специалисты расширили проезжую часть, это позволило сделать места для остановки и парковки транспорта, заменили бордюрный камень, восстановили изношенное асфальтобетонное покрытие, завершают асфальтирование тротуара, который идёт вдоль Байкала и используется туристами как прогулочная площадка.

На улице Гудина, которая ведет от улицы Горького к началу популярного пешеходного маршрута – Большой байкальской тропе, на участке протяженностью 1,9 километра восстановили асфальтобетонное покрытие, выполнили работы по устройству освещения и восстановлению тротуаров.

Такие же работы провели на улице Академической на участке длиной 800 метров от въезда в Листвянку к канатной дороге на горнолыжной базе «Истлэнд». Ее верхняя точка – Камень Черского – популярная обзорная площадка.