Губернатор Игорь Кобзев и генеральный директор «Яковлева» Андрей Богинский обсудили совместную работу

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский провели рабочую встречу сегодня, 3 октября. Основными темами обсуждения стали: реализация инфраструктурного проекта по реконструкции котельной №1 Иркутского авиационного завода и совместная профориентационная работа с учащимися Иркутского суворовского военного училища.

Участие во встрече приняли также члены правительства Иркутской области, представители региональных министерства жилищной политики и энергетики, экономического развития и промышленности, администрации города Иркутска, представители Иркутского авиазавода – филиала ПАО «Яковлев».

– Между Правительством Иркутской области, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ПАО «Яковлев» подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Одно из направлений работы – реализация инвестиционного проекта по реконструкции котельной №1. Проведена работа по включению мероприятий по реконструкции котельной в схему теплоснабжения города Иркутска на период до 2043 года. Министерством жилищной политики и энергетики региона предприятию предложены варианты привлечения средств на проведение реконструкции, в том числе с участием финансовых институтов развития, – отметил Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев и Андрей Богинский обсудили также с начальником Иркутского суворовского военного училища Анатолием Золотухиным совместную профориентационную работу. Прорабатывается вопрос взаимодействия образовательной организации и Иркутского авиационного завода в части наставничества и сотрудничества в сфере образования и воспитания учащихся.