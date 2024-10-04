Передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Иркутск

Поезд Победы – первая в мире иммерсивная выставка о событиях Великой Отечественной войны – начал работу в Иркутске. Сегодня, 4 октября, на перроне станции Иркутск-Пассажирский поезд начал принимать посетителей.

Фото с сайта правительства Иркутской области

По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, организаторов и первых посетителей выставки сегодня поприветствовал первый заместитель губернатора Роман Колесов.

– Жители Иркутской области внесли неоценимый вклад в общее дело Великой Победы. И этот уникальный проект, подобного которому нет в мире, позволяет бережно хранить в памяти подвиг советского народа, нашу историю, что сегодня очень важно. Уверен, каждый, кто посетит выставку «Поезд Победы», сможет глубже погрузиться в историю нашей страны, прочувствовать ее. Конечно, такие мероприятия очень важны для подрастающего поколения. И сейчас в условиях специальной военной операции мы должны помнить о подвиге наших предков, равняться на них, – подчеркнул Роман Колесов.

Также участие в осмотре выставки «Поезд Победы» приняли представители администрации Иркутска, Законодательного Собрания Иркутской области, военного комиссариата Иркутской области.

Осмотреть экспозицию могут иркутяне и гости города, которые зарегистрировались на сайте поездпобеды.рф и получили специальный бесплатный билет. Кроме того, предусмотрено посещение экспозиции организованными группами детских, молодежных и ветеранских некоммерческих организаций, почетными гостями.

Поезд Победы совершает поездки по России уже пятый год при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, РЖД и движения «Волонтеры Победы». Проект реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат».

Передвижная экспозиция размещена в 10 вагонах. Каждый из них оформлен уникальным дизайном высококачественных фотографий военного времени. «Поезд Победы» воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий: дополненной реальности, объемного звука и театрального освещения реалистичных фигур.

Маршрут по Поезду Победы – это переход от одного эпизода к другому: предвоенные годы – Великая Отечественная война – Победа. Все эпизоды экспозиции связаны единым художественным рассказом – продолжительность аудиоэкскурсии по поезду составляет 45 минут.

Главная героиня повествования Лидия, советская девушка, которой в 1941 году исполнилось 19 лет. Вместе с ней посетители проходят путь от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина. Прообразом главного героя стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, возившая в период войны воинские эшелоны к линии фронта, а голосом Лидии стала заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Гусева.

– Впечатляет до слез! Сколько работы проделано, колоссальный проект, переданы такие тонкие эмоции, невозможно смотреть без слез. Обязательно отправлю сюда ребенка, дети должны это видеть и знать нашу историю, – рассказала иркутянка Олеся Самсонова, посетительница передвижной выставки «Поезд Победы».

Иркутск стал 394-й остановкой с начала движения поезда. За пять лет Поезд Победы преодолел 200 819 километров по России и Белоруссии. За время работы поезда его посетили уже более миллиона человек, еще столько же посмотрели виртуальный тур на сайте. Отметим, в Иркутск Поезд Победы прибыл уже во второй раз, также в 2023 году он посещал Братск. В Иркутске поезд Победы будет работать до 6 октября, после этого он отправится в Зиму, где горожане и гости города смогут посетить его 7 и 8 октября.