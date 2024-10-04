Азиатско-Тихоокеанский банк объявил условия конкурса «Денежная осень»

Азиатско-Тихоокеанский банк запустил конкурс «Денежная осень». Чтобы выиграть осенние призы от банка, необходимо оформить кредитную карту «Универсальная» с льготным периодом до 212 дней.

Победитель, занявший 1 место, получит набор для пикника (плед и термос с сенсорным экраном), 2 место – набор для поездок (внешний аккумулятор и термостакан), 3 место – набор для путешествий (плед и дорожная подушка).

Для участия нужно подписаться на наш канал в Telegram или вступить в группу ВКонтакте или Одноклассники и поставить лайк под постом о конкурсе. Затем перейти по специальной ссылке из поста, оставить онлайн-заявку на кредитную карту «Универсальная» и получить предварительное одобрение на сайте. Обязательное условие – за последние 3 месяца до начала конкурса участник не оставлял заявку на кредит или кредитную карту.

Конкурс «Денежная осень» продлится до 31 октября 2024 года. Итоги будут подведены 4 ноября 2024 года с помощью генератора случайных чисел.

Остались вопросы? Поможем! Телефон 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).