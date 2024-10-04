Альфа-Банк запустил кредитного помощника в личном кабинете клиента в мобильном приложении

Альфа-Банк первым на рынке внедрил в мобильное приложение функционал для клиентов с просроченной задолженностью, которые предпочитают самообслуживание, вместо классических форматов коммуникации.

Доработка позволяет самостоятельно урегулировать просроченную задолженность без обращения к сотрудникам банка. Решение делает процесс погашения максимально удобным и прозрачным. В личном кабинете можно ознакомиться с доступными продуктами лояльности, выбрать и сразу же оформить наиболее подходящий инструмент для каждого.

Также в личном кабинете можно в режиме онлайн отслеживать сумму и срок задолженности, контролировать процесс урегулирования, иметь доступ к детальной информации по кредиту и способам его погашения. Витрина инструментов лояльности доступна с первого дня образования просроченной задолженности.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты получали максимальную свободу и удобство в управлении своими финансами. Новый сервис позволяет самостоятельно и комфортно, в удобное для себя время, решать вопросы урегулирования обязательств перед банком. Не надо никуда звонить, ходить и общаться с сотрудниками банка. Мы уверены, что эта инициатива станет важным шагом в развитии сервиса и повысит уровень удовлетворенности наших клиентов», — отметила Нино Кодуа, главный операционный директор Альфа-Банка.

Помимо этого, в новом разделе есть материалы по финансовой грамотности: как не допустить возникновения задолженности, и что делать, если это уже произошло.