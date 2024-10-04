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Альфа-Банк запустил ипотеку на машино-место в подземных паркингах в готовых домах

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Альфа-Банк расширил условия по ипотеке на машино-место — приобрести его можно не только в подземных парковках в новостройках, но и в домах на вторичном рынке.

– Клиенты могут получить на покупку парковочного места в готовом доме до 10 млн рублей. Кроме того, в ипотеку можно купить машино-место в отдельно стоящем паркинге от застройщика, – говорится в сообщении банка.

Платеж в первые полгода составит всего 10 тысяч рублей в месяц, если подключить отсрочку.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxvyyyRJ

/ Сибирское Информационное Агентство /
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