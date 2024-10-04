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Альфа-Банк запустил фильм-игру Альфа-Ген: меняйте мир и выигрывайте крутые призы

Альфа-Банк запускает увлекательный фильм-игру Альфа-Ген, в которой вы станете героем, способным изменить мир. Вы раскрасите серую реальность яркими красками и добавите в нее инициативность и свободу. В новом онлайн-проекте можно поделиться своими суперспособностями и выиграть айфон 15 про, айпад, макбук, Яндекс Станцию и многое другое. А еще — подарить свой голос за банк в рейтинге лучших работодателей страны.

Мир, в который попадают участники фильма-игры, — альтернативная реальность, где царят спокойствие и рутина. Вы — носитель уникального Альфа-Гена, и в ваших силах разрушить этот порядок, вдохнуть жизнь в серые будни и сделать мир ярче.

Даже не обладая исходным геном, можно измениться навсегда. Задача игрока — распространить Альфа-Ген внутри обыденного мира, привлекая всё больше сторонников.

Проиграть — невозможно: в любом случае игрок дойдет до финала, но получится ли у него распространить Альфа-Ген и изменить мир полностью — зависит только от его действий! В фильме-игре можно совершать физические действия и текстовые логические выборы, чтобы передать яркий ген как можно большему количеству людей. А качественные съёмки и видеотехнологии дают возможность полного погружения в фантазийный мир.

«Альфа-Ген перевернёт ваше представление о своих возможностях, как уже перевернул понимание рабочих будней для команды Альфа-Банка. В нашем кодексе корпоративной этики есть замечательная фраза — «через нашу деятельность мы стремимся менять мир вокруг нас». Новый спецпроект позволит сделать это всем желающим. Присоединяйтесь к Альфа-Банку, и вместе мы сделаем мир ярче!», — прокомментировала Юлия Фомина, руководитель дирекции развития бренда работодателя.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2Vfnxw4RwGL

/ Сибирское Информационное Агентство /
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