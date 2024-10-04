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«Янта» и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве

Документ предусматривает интеграцию цифровых сервисов и решений Сбера в бизнес-процессы компании, а также привлечение средств для развития производства.

Это позволит Иркутскому масложиркомбинату снизить операционные затраты, повысить эффективность производства.

Документ подписали Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка и Дмитрий Баймашев, председатель Совета директоров ООО «Иркутский масложиркомбинат».

Объединение экспертизы Сбера в разработке ИТ-решений и опыта Иркутского масложиркомбината в производстве позволит повысить операционную эффективность через оптимизацию бизнес-процессов и внедрение инновационных технологий. Партнерство двух компаний создаст синергетический эффект, который улучшит клиентский опыт и увеличит устойчивость производства.

 «Наше сотрудничество с Иркутским масложиркомбинатом включает высокотехнологичное банковское обслуживание и широкую аналитическую и информационную поддержку. Уверен, это соглашение укрепит партнерские отношения Сбера с крупнейшим производителем продовольствия в регионе», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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