Альфа-Банк запустил рефинансирование под залог недвижимости

Альфа-Банк первым из банков запустил рефинансирование под залог недвижимости. Клиенты могут получить до 30 млн рублей под залог для погашения кредитов в других банках и МФО.

Оформить залоговое рефинансирование можно онлайн на срок до 15 лет. Этот инструмент позволяет объединить все кредиты в одном месте, при этом снизить кредитную нагрузку и уменьшить размер ежемесячного платежа в несколько раз за счёт увеличения срока.

Рефинансировать можно до пяти кредитов: не только потребительский, но и автокредит или кредитную карту. В качестве залога можно использовать квартиру, апартаменты, машино-место, гараж или коммерческие объекты. Владельцем недвижимости может быть как заёмщик, так и третье лицо — родственник или знакомый.

С рефинансированием под залог можно взять дополнительную сумму на другие цели. Например, на покупку дома, земельного участка или машины, путешествие, ремонт или для создания финансовой подушки безопасности.

Деньги поступят на счёт в течение 15 минут после подписания договора. Предоставлять справки о погашении кредитов не нужно — банк запросит их самостоятельно.