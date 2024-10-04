Братский Народный Банк сообщил о запуске программы лояльности для держателей карт банка.

– Так, держатели премиальных карт (Мир Привилегия Плюс и МастерКард Голд) будут получать кешбэк в размере 1% от суммы покупки при оплате отдельных категорий товаров и услуг, а при активном использовании любой карты банка для оплаты покупок Банк предоставит клиентам бесплатное обслуживание карты Мир Привилегия Плюс, – говорится в сообщении банка.

Программа лояльности будет доступна с 01.10.2024 для всех держателей карт банка

– Никаких дополнительных действий для участия в программе держателям карт предпринимать не надо, – сообщили в банке.

Подробнее - Правила Программы лояльности