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«Мани в кармане»: Примсоцбанк продолжает акцию по картам Super Karto4ka Мир Продвинутая/Super Karto4ka

В Примсоцбанке продолжается акция по картам Super Karto4ka Мир Продвинутая/Super Karto4ka. Для участия клиентам необходимо в период до 30 ноября как можно чаще оплачивать картой услуги в общественном транспорте. По окончании акции Примсоцбанк возместит за каждую поездку 4 рубля. Выплата придет в следующем календарном месяце до 20 числа.

– Не упустите возможность получить компенсацию за проезд! Открывайте карту и уже сегодня присоединяйтесь к акции. С Примсоцбанком ваши поездки начнут приносить доход. «Мани в кармане» ждёт вас! Узнать подробности акции вы можете в офисах банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный. Важно: принять участие в акции могут только клиенты с картами ТП Детская карта, имеющие состояние «Рабочая». Услуги, участвующие в акции: MCC 4111, 4131, – говорится в сообщении банка.

Срок действия акции - 02.09.2024 - 30.11.2024.
 
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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