Солид Банк изменил условия валютного вклада в китайских юанях

С 01.10.2024 Солид Банк внес изменения в условия вклада «Валютный в CNY» для физических лиц.

– Теперь вкладчикам можно выбрать 1 из 3 вариантов срока вклада: 91 день, 180 дней или 365 дней, процентная ставка стала выше, изменились условия пополнения и добавилась возможность пролонгации вклада, – говорится в сообщении банка.

Подробнее о новых условиях.

Новые процентные ставки отличаются по периодам, а схема выглядит так:

• 91 день – 4% годовых,

• 180 дней – 5,5% годовых,

• 365 дней – 6% годовых.

Минимальная сумма для открытия вклада осталась прежней – 500 юаней. При этом изменились условия пополнения. Вклад теперь возможно пополнять в течение всего срока. Это решение станет удобной возможностью для вкладчиков Банка.

Начисление процентов производится ежемесячно, в последний рабочий день месяца. Выплата процентов – в конце срока вклада.

Также по вкладу теперь предусмотрена пролонгация. Вклад будет автоматически продляться по окончанию срока Договора на условиях, действующих на момент пролонгации.

С полными условиями вклада «Валютный в CNY» можно ознакомиться на сайте Банка по ссылке.

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