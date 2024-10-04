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Интерактивную карту объектов строительства запустили в Иркутской области

В разделе представлена информация о текущих и запланированных стройках. Об этом рассказал зампред правительства региона Александр Галкин.

Жители региона могут уточнить адрес объекта, плановую дату окончания работ, тип выполняемых работ, найти данные о заказчике и подрядчике, а также посмотреть актуальные фотографии со строительной площадки.

– В первую очередь это сделано для удобства жителей региона, чтобы они легко и удобно получали актуальную информацию. Все собранные данные предоставляют важные сведения о проводимых строительных работах в различных муниципальных образованиях региона, – рассказал Александр Галкин.

Как подчеркнул осуществляющий полномочия министра строительства Принагарья Алексей Емелюков, сервис разработан сотрудниками министерства и будет постоянно обновляться.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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