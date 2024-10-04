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Представители школы загородного девелопмента «Хрустальный» побывали на выездной сессии БРИФ'24

30 сентября прошла выездная сессия по стратегическому развитию Усть-Кутского района в рамках Байкальского риск-форума (БРИФ).

Сессию посетили представители Школы загородного девелопмента «Хрустальный» – власти города Усть-Кута совместно с представителями Иркутской нефтяной компании провели экскурсию по городу для ознакомления потенциальных инвесторов и застройщиков с объектами под будущую застройку. А также для участников провели экскурсию на Иркутский завод полимеров.

На следующий день после поездки была проведена стратегическая сессия в правительстве Иркутской области, где обсуждали детали по разработке мастер-планов обсуждаемых участков и развитие района в целом. Это станет основой для экономического, социального и инфраструктурного развития Усть-Кута.

Кристина Яковенко, сооснователь девелоперской группы «Хрустальный», уверена, что мастер-план Усть-Кута станет образцом для других городов и привлечет к реализации проекта частные инвестиции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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