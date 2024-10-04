Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за майнинга и энергодефицита

В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за энергодефицита, который возник в результате майнинга. Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Есть факторы, влияющие на развитие экономики региона. Первый – энергодефицит. Основная его причина – майнинг. Для координации работы по предотвращению дефицита электрической мощности и недопущению аварийных ситуаций в сфере энергосбережения потребителей региона создали оперативный штаб и ввели режим повышенной готовности», – отметил глава региона.

В состав штаба вошли члены правительства Иркутской области, представители исполнительных органов государственной власти региона, по согласованию – представители правоохранительных и контрольно-надзорных органов, Управления Федеральной антимонопольной службы по Приангарью и других учреждений.