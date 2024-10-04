Новости

Подрядчика через суд обяжут отремонтировать разбитую трассу до Большого Голоустного

Дирекцию по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Приангарья обязали привести в порядок трассу «Иркутск – Большое Голоустное», рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что покрытие указанной дороги на участке с 47 по 58 км, которое ранее ремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», имеет значительные повреждения и дефекты. Это препятствует комфортному передвижению и создает опасность для участников дорожного движения.

На этом основании прокуратура внесла представление с требованием привести проезжую часть в нормативное состояние. После этого учреждение заключило государственный контракт на замену изношенных слоев асфальтобетона и направило в арбитражный суд региона иск о понуждении подрядчика устранить дефекты работ в рамках гарантийных обязательств.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальский риск-форум (БРИФ)
Представители школы загородного девелопмента «Хрустальный» побывали на выездной сессии БРИФ'24
Бизнес – драйвер науки. Как и почему компании накапливают свою базу научных знаний
Антон Марков, ИНК: «Большие данные могут послужить на благо отрасли»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес