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Новые квартиры купят жителям аварийного дома на Демьяна Бедного в Иркутске

Аварийный дом на улице Демьяна Бедного, 26 в Иркутске будет расселен до конца года. Жителям предоставят новое жилье, рассказали в пресс-службе мэрии.

Им предложат квартиры в новых блок-секциях, которые построили в микрорайоне Ново-Ленино, а также приобретенные на вторичном рынке.

В настоящее время завершается расселение граждан из жилых объектов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Данный дом признан таковым в июне 2016 года.

Напомним, что процедура признания дома аварийным носит заявительный характер. Для этого собственникам следует обратиться с соответствующим заявлением в межведомственную комиссию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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