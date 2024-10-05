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В Иркутске на 1 млн рублей оштрафовали сотрудника компании за получение подкупа

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Его признали виновным в получении коммерческого подкупа, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2022 году начальник управления капитального строительства нефтегазовой компании оказал содействие подрядчику и внес в акт о срыве сроков исполнения обязательств фиктивные сведения, касающиеся объема невыполненных подрядных работ по монтажу трансформаторных подстанций в северном районе. Это способствовало снижению размера неустойки с 8,7 млн до почти 370 тысяч рублей.

За указанные действия подсудимый незаконно получил 400 тыс. рублей, которые использовал для погашения кредитных обязательств по ипотеке.

Суд приговорил виновного к штрафу в размере 1 млн рублей с конфискацией в доход государства суммы коммерческого подкупа в размере 400 тыс. рублей.

Кроме того, наложен арест на принадлежащий осужденному земельный участок стоимостью более 2,2 млн рублей для обеспечения исполнения приговора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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