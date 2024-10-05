Поток авиапассажиров на маршруте Улан-Удэ – Иркутск вырос на рекордные 70%

Аэропорт «Байкал» подвел итоги работы за 9 месяцев текущего года. За этот период он обслужил 582 764 пассажира, что на 4% больше аналогичного периода прошлого 2023 года, рассказал директор организации Дмитрий Гармаев.

Рекордсменами по росту пассажиропотока стали направления Иркутск – 70,1% – и Красноярск –56,1%. Особой популярностью у пассажиров пользуются направления Москва – 48,2%, и Новосибирск – 17,3%. На третьем месте расположился Иркутск – 8,3%, на четвертом Красноярск – 5,3%, на пятом Владивосток – 3,9%», – отметил глава аэропорта.

Новыми регулярными направлениями летнего расписания стали города Сочи, Казань, Горно-Алтайск.