Игорь Кобзев представил крупнейшие инвестиционные проекты региона на совещании под руководством Дмитрия Патрушева и Анатолия Серышева

Крупнейшие инвестиционные проекты региона представил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на совещании по вопросам социально-экономического развития регионов Сибирского федерального округа. Его совместно провели Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в Новосибирске. В мероприятии также приняли главы всех десяти регионов, входящих в округ, Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, заместитель Министра экономического развития Дмитрий Вахруков, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Фото с сайта правительства Иркутской области

— В рамках Стратегии развития Сибири утверждён план её реализации. Предполагается до 2030 года привлечь более 6,5 трлн рублей инвестиций и создать порядка 200 тысяч рабочих мест. Помимо этого, на уровне Правительства по округу отобран 41 приоритетный проект. В их реализацию уже вложено более триллиона рублей инвестиций и создано 20 тысяч рабочих мест. Сейчас по поручению Председателя Правительства перечень инвестпроектов уточняется и актуализируется, — сообщил Дмитрий Патрушев.

На совещании отметили, что в Сибири сконцентрированы внушительные запасы природных ресурсов, действуют крупнейшие в России мощности в сфере гидроэнергетики, созданы образовательные и научные центры мирового уровня. Округ является одним из лидеров в России по производству круп, мукомольной и молочной продукции. Активно развивается внутренний туризм.

— Сегодня округ – это опора для геополитического разворота на восток. Это также пространство, где сосредоточены научные, промышленные и природные ресурсы, которые вносят свой вклад в глобальную конкурентоспособность России. Региональные и федеральные органы власти системно и консолидировано проводят совместную работу, в частности, в рамках Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года и Плана её реализации. Важно обеспечить масштабное и ускоренное развитие Сибири, – сказал Анатолий Серышев.

Главы сибирских регионов рассказали о социально-экономическом развитии территорий и факторах, которые его сдерживают. Игорь Кобзев подчеркнул, что в Иркутской области с начала года наблюдается рост по основным макроэкономическим показателям.

– Мы ожидаем, что объем валового регионального продукта по итогам года составит 115%, индекс промышленного производства за восемь месяцев текущего года вырос на 12%, в том числе 7% в обрабатывающих производствах. Объем инвестиций также продолжает расти – по итогам первого полугодия вложения в основной капитал составили 373 млрд рублей, что на 10% больше, чем за первое полугодие прошлого года, – подчеркнул глава региона.

Кроме того, в Иркутской области почти на 3% увеличилась отгрузка угольной продукции по железной дороге. Губернатор уточнил, что этому способствовало заключенное при поддержке Правительства РФ соглашение с РЖД о гарантированных объемах вывоза угля на этот год.

В План реализации Стратегии развития Сибирского федерального округа включено 23 инвестиционных проекта Иркутской области, объем инвестиций составил 2,5 трлн рублей. В рамках этих проектов будет создано более 35 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.

При этом шесть проектов определены Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным как оказывающие наибольшее влияние на социально-экономическое развитие страны. Объем инвестиций по ним оценивается в 1,1 трлн рублей, будет создано 8 тысяч рабочих мест. В их числе проект компании РУСАЛ и два проекта Иркутской нефтяной компании и Группы «Илим» с запуском двух крупнейших заводов уже в 1-м квартале 2025 года. Еще три проекта реализуются в сфере золотодобычи. Это разработка и освоение одного из крупнейших золоторудных месторождений Сухой Лог компанией «Полюс», а также строительство горно-обогатительных комбинатов на месторождениях Светловское и Красное, которые реализует компания «Высочайший».

– Реализация всех проектов идет в соответствии с графиками, достижение по показателям проектов и контрольным точкам составляет 98 %. Инициаторами проектов уже вложено порядка 580 млрд рублей частных инвестиций, создано 6,5 тысячи рабочих мест с момента начала их реализации, – уточнил Игорь Кобзев.

Также Губернатор обозначил главные сдерживающие факторы, которые создают риски для роста экономики. Игорь Кобзев напомнил, что за последние пять лет энергопотребление в Иркутской области выросло на 21 %, а среди населения — на 42 %.

– Благодаря поручениям Президента начал решаться вопрос с дефицитом генерирующих мощностей. Созданы законодательные механизмы по регулированию майнинговой деятельности. Необходимо ускорить принятие подготовленных Минэнерго России документов, – отметил Игорь Кобзев.

Он также сообщил, что в Иркутской области введен режим повышенной готовности и создан штаб, в рамках которого в еженедельном формате будут рассматриваться все сложные вопросы, связанные с энергодефицитом.

Вторым фактором глава Приангарья назвал крайне низкий уровень газификации. Для ускорения темпов газификации региона необходимо решение основного вопроса – строительство магистрального газопровода с трассировкой через потенциальные центры потребления газа в регионе - это Саянск, Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское. Важно найти оптимальное решение по магистральному газопроводу «Ковыкта - Жигалово - Саянск - Иркутск» с отводом на Усолье-Сибирское.

Дмитрий Патрушев поручил провести аудит инвестпроектов, реализуемых в рамках Стратегии социально-экономического развития регионов Сибири до 2035 года, и направить в Минэкономразвития предложения по корректировке перечня.

Предложения глав сибирских регионов по развитию территории и разрешению сложностей, которые сдерживают развитие территорий и всего округа, объединят и направят в Правительство Российской Федерации.