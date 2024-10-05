100 иркутских спасателей помогают тушить мощный лесной пожар в Забайкалье

В районе села Тунгокочен в Забайкалье произошел лесной пожар. С ним боролись несколько суток. Чтобы справиться с пламенем и защитить населенный пункт, к месту были направлены 100 специалистов из Иркутской области, рассказали в минприроды края.

«Власти региона на федеральном оперштабе по борьбе с лесными пожарами запросили дополнительные силы для ликвидации возгораний в Тунгокоченском районе. Из Иркутской области в регион направят 100 специалистов», – говорится в сообщении.

Возгорание недалеко от Тунгокочена действует с 24 сентября. Его удалось остановить в одном километре от населенного пункта. В ликвидации также участвуют парашютно-десантные специалисты Читинской авиабазы, лесной охраны, КГСАУ «Забайкаллесхоз», МЧС, Добровольной пожарной дружины, а также спецтехника.