Режим ЧС могут ввести в Тайшетском районе из-за дождей, которые мешают убрать урожай

Промежуточные итоги уборочной кампании подвели в Иркутской области. В настоящее время на ряде территорий наблюдаются трудности, связанные с этим процессом. Подробности рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Из-за проливных дождей и переувлажнения почвы в Чунском районе введен режим ЧС. Если погода не улучшится, его придется ввести и в Тайшетском районе. Надеюсь, дожди прекратятся и аграрии смогут собрать весь выращенный урожай», – отметил глава региона

В целом по региону темпы уборки урожая зерновых и технических культур выше среднемноголетних значений. В настоящее время убрано 220,4 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 63,4 % от посевных площадей. Обмолочено 53,3 тыс. га технических культур – рапса, сои, льна: это 52,1 % от посевных площадей, намолочено 87,3 тыс. тонн.

Собрано 56,8 тыс. тонн картофеля на 3,4 тыс. га – 81,6 % от посевных площадей. Убрано 19,8 тыс. тонн овощных культур открытого грунта – огурцов, капусты, свеклы, моркови и других на площади 585,1 га – 64,2 % от посевных площадей.

Что касается заготовки кормов для скота, то она также практически завершена. Сенажа и силоса заготовлено больше запланированного: 301 тыс. тонн и 181,7 тыс. тонн соответственного. Тем самым выполнено около 120 % от плана. Кроме этого, заготовлено 155,6 тыс. тонн сена – 80 % от плана.