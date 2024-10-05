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Двухэтажное здание на улице Урицкого в Иркутске продадут за 263,5 млн рублей

В Иркутске на продажу выставили двухэтажное здание, расположенное на улице Урицкого. Стоимость объекта составляет 263,5 млн рублей, следует из данных «Авито».

Общая площадь строения составляет 846,7 квадратного метра. Оно рacположенo на земельном учаcтке, кoтoрый такжe нахoдится в cобственности, его площадь – 835 «квадратов». По словам продавца, здание подходит под любой вид бизнеса.

В настоящее время в нем, согласно данным 2ГИС, расположены магазины тканей, одежды, мужских и школьных костюмов, ювелирных, чулочно-носочных изделий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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