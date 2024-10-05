Впервые в истории в иркутском поселке Горячий Ключ появится водопровод

Строительство водопроводных сетей проводят в поселке Горячий Ключ Иркутского района за счет средств областного бюджета. На эти цели было направлено свыше 29 млн рублей, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В этом году проложили свыше 2,9 километра сетей водоснабжения по улицам Коммунистическая, Мира, Лесная, установили 10 автоматизированных водоразборных колонок, которые подключаются к электроснабжению. Ведется благоустройство территории. Техническая готовность объекта составляет 93 %.

Источником является существующий подземный водозабор. Водоснабжение организовано от артезианских скважин с накоплением воды в резервуарах чистой воды, с последующей подачей в сеть поселка через бактерицидные установки с помощью насосной станции второго подъема. Уже в следующем году люди получат технические возможности для подключения.

По данным властей, поселок Горячий Ключ ранее никогда не был оборудован водоснабжением, здесь была построена только одна ветка до школы. Ввод нового объекта в эксплуатацию позволит обеспечить качественной питьевой водой более 500 жителей.