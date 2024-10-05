Проблемы с подключением новых модульных отелей обнаружили на Байкале

Создание модульных отелей по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» продолжается в поселке Большое Голоустное Иркутской области. Их возводят в период 2023-2024 годов. На указанные цели направлено 602,5 млн рублей, в том числе 578,4 млн рублей – из федерального бюджета. Ведется активное возведение, но есть проблемы с подключением, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Работы по обоим проектам должны быть завершены до конца 2024 года. Однако при создании турзбазы "Территория тайги" выявлены проблемы, связанные с необходимостью увеличения мощности электроэнергии. Также проблемы с подключением электроэнергии, централизованного водоснабжения и водоотведения выявлены при реализации проекта "Русское подворье"», – говорится в сообщении.

Несмотря на трудности, до конца 2024 года планируется создать 377 новых номеров. Заключено 15 соглашений, согласно которым появятся комфортные мобильные гостиницы круглогодичного проживания.

В частности, на создание туристической базы отдыха «Территория тайги» было выделено около 93 млн рублей из федерального и областного бюджетов. На эти средства были приобретены и установлены 15 модульных зданий, сейчас в них ведется внутренняя отделка. Всего будет оборудовано 72 номера для приема туристов.

Проект «Русское подворье» также стал победителем конкурсного отбора на получение субсидии. На средства федерального и областного бюджетов, а также при собственном софинансировании инвестора приобретены и установлены два модуля, рассчитанные на два туристических номера. В настоящее время ведется изготовление еще четырех модульных конструкций.