Три популярные дороги в Большом Голоустном отремонтируют в 2025-2027 годах

В поселке Большое Голоустное ведут обновление дорог. Аналогичные мероприятия продолжат в 2025-2027 годах, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«На следующий год запланированы работы по приведению в нормативное состояние улицы Береговой: она соединяет дороги сети с берегом Байкала, который является объектом притяжения туристов. Также будут выполнены работы по асфальтированию, обустройству тротуаров и освещения», – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Виктор Цишковский.

Кроме того, в следующем году начнутся работы по обустройству дороги в сторону Пади Семениха, где находится популярное у туристов Сухое озеро, работы будут проводить в 2025-2026 годах. На 2027 год запланировано обустройство улицы Байкальской в поселке.

В этом году ремонтируют улицу Кирова по программе «Транспортный каркас Иркутской области». На эти цели из областного бюджета выделили 30 млн рублей. На участке протяженностью около 900 метров сделали тротуары, заменили асфальтобетонное покрытие, восстановили недостающее освещение, нанесли разметку, установили дорожные знаки.