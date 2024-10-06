Больница в Усть-Илимске задолжала бизнесменам по госконтрактам более 6 млн рублей

Задолженность перед компаниями по государственным контрактам образовалась у бюджетного учреждения здравоохранения в городе Усть-Илимске Иркутской области. В ситуацию вмешалась прокуратура, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что между больницей и юридическими лицами были заключены государственные контракты на поставку медицинских изделий, лекарственных препаратов, а также комплектующих для специализированного оборудования. Несмотря на то, что подрядчики выполнили свои обязательства, оплата в полном объеме не была перечислена. Образовался долг более 6 млн рублей.

Прокуратура внесла представление и возбудила дело об административном правонарушении по статье «Нарушение срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд», после чего деньги были выплачены.