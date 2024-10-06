Иркутяне рассказали, боятся ли они заразиться ковидом и гриппом

Аналитики сервиса Superjob провели исследование и выяснили у жителей Иркутска, боятся ли они сезонных инфекций, в том числе коронавирусом. Результаты есть у SIA.RU.

«40% иркутян опасаются заразиться коронавирусом: 6% – очень боятся, 34% – немного боятся. Женщины в большей степени, чем мужчины боятся заражения – 44% против 36% соответственно, также среди женщин вдвое больше тех, кто выражает сильную обеспокоенность – 4 и 8%»», – говорится в сообщении.

Боится инфекции и каждый второй в возрасте более 45 лет. Волна заболеваемости коронавирусом пошла на спад, по прогнозам Роспотребнадзора, вскоре ее сменит волна гриппа.

В ходе исследования выяснилось, что гриппом боятся заразиться столько же иркутян, сколько и ковидом по 40%, но доля тех, кто сильно опасается гриппа все же ниже – 3% против 6%.