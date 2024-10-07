Россияне взяли около 3 тысяч кредитов на ИЖС по новым условиям семейной ипотеки

Кредитов могло быть еще больше, но часть застройщиков обходит новую схему финансирования стороной.

Россияне с июля оформили около 3 тыс. кредитов на строительство частного жилья по новым условиям семейной льготной ипотеки, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса.

С 1 июля 2024 г. были обновлены условия семейной ипотеки, согласно которым кредиты на строительство частного жилья в рамках этой программы теперь распространяются только на проекты, финансируемые через счета эскроу.

«С июля месяца выдано уже порядка 3 тыс. кредитов на строительство ИЖС — именно льготной семейной ипотеки. Это достаточно большая цифра. И мы видим, что есть тренд на рост», — сказал Ниденс.

Кредитов могло быть выдано еще больше, но застройщики пока обходят новую схему стороной. Так, по словам экспертов, на иркутском рынке 90% застройщиков игнорируют работу по новой схеме.

«Мы столкнулись с тем, что застройщики не готовы строить по эксроу. Им нужно кредитоваться в банках, а они не хотят это закладывать в затратную часть. Да и не все застройщики подготовились к «белому» рынку, ведь чтобы использовать проектное финансирование под 1%, необходимо иметь аккредитацию в банке и хорошую кредитную историю собственников и учредителей компании», – отмечает руководитель ипотечного агентства «Фамильное ожерелье» Екатерина Саломатова. По словам эксперта, пока схема не очень выгодна застройщикам, потому что денежные средства они получают только в конце строительства, когда подписан финальный акт с заказчиком. Застройщики в новой схеме усматривают для себя явные риски. «Например, на этапе подписания финального акта заказчик, не обладая техническими навыками, может начать придираться и оттягивать подписание. На это время деньги заморожены», – поясняет эксперт. По ее мнению, в этой схеме надо было предусмотреть третье лицо – независимую техническую организацию, например, Стройнадзор, который обладает навыками и знает, как принимать объекты недвижимости. «Сейчас эта история не очень комфортна для обеих сторон: покупатель опасается недоделок, а застройщик боится заморозки средств», – считает руководитель ипотечного агентства.