Новости

Самые высокие зарплаты в Сибири учителям предлагают в Новосибирской области

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали зарплаты, которые работодатели указывали в вакансиях для учителей и педагогов, открытых в 2024 году, и выяснили, где в Сибири им готовы платить больше.

За полные девять месяцев 2024 года в Сибирском ФО было открыто 8,2 тыс. вакансий для педагогов, большая часть из них – в:

  • Новосибирской обл. (29%),
  • Красноярский край (18%),
  • Иркутская обл. (11%),
  • Кемеровская обл. (10%),
  • Омская обл. (10%),
  • Алтайский край (8%),
  • Томская обл. (8%),
  • Республика Хакасия (1%),
  • Республика Алтай (0,2%),
  • Республика Тыва (0,1%).

По сравнению с прошлым годом (январь-сентябрь 2024/2023) спрос на учителей и преподавателей увеличился в Сибири лишь на 2%. Наибольший прирост числа вакансий для педагогических работников, показали:

  • Республика Хакасия (+26%),
  • Иркутская обл. (+10%),
  • Новосибирская обл. (+8%).
  • Кроме того, больше вакансий, чем год назад, было открыто в:
  • Красноярском крае (+6%),
  • Алтайском крае (+2%),
  • Томской обл. (+2%).

При этом в трех регионах Сибири потребность в учителях сократилась в:

  • Республике Алтай (-5%),
  • Кемеровской обл. (-3%),
  • Омской обл. (-2%).

По данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», наиболее высокие зарплаты учителям и преподавателям в этом году в СФО готовы платить работодатели в Новосибирской области: рыночный диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях педагогов составил здесь 34 483 – 63 218 рублей (год назад 30 000 – 57 471 руб.), совсем немного отстает по верхней границе «зарплатной вилки» Красноярский край (34 483 – 60 000 рублей), замыкает первую тройку Иркутская область (34 483 – 57 471 рублей). Наиболее низкие зарплаты среди регионов Сибири предлагают учителям в Республике Алтай (26 939 – 34 741 рублей) и Алтайском крае (25 436 – 45 977 рублей).

Рыночный диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях для учителей и преподавателей

Регион

янв.-сент. 2024, руб.

янв.-сент. 2023, руб.

Новосибирская область

34 483 – 63 218

30 000 – 57 471

Красноярский край

34 483 – 60 000

30 000 – 60 000

Иркутская область

34 483 – 57 471

28 736 – 45 977

Кемеровская область

30 000 – 54 023

30 000 – 51 724

Омская область

26 437 – 45 977

22 989 – 50 000

Алтайский край

25 436 – 45 977

27 793 – 52 000

Томская область

29 885 – 48 276

28 736 – 52 000

Республика Хакасия

34 000 – 50 000

25 900 – 50 000

Республика Алтай

26 939 – 34 741

22 916 – 53 405

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальский риск-форум (БРИФ)
Представители школы загородного девелопмента «Хрустальный» побывали на выездной сессии БРИФ'24
Бизнес – драйвер науки. Как и почему компании накапливают свою базу научных знаний
Антон Марков, ИНК: «Большие данные могут послужить на благо отрасли»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес