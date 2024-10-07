Самые высокие зарплаты в Сибири учителям предлагают в Новосибирской области

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали зарплаты, которые работодатели указывали в вакансиях для учителей и педагогов, открытых в 2024 году, и выяснили, где в Сибири им готовы платить больше.

За полные девять месяцев 2024 года в Сибирском ФО было открыто 8,2 тыс. вакансий для педагогов, большая часть из них – в:

Новосибирской обл. (29%),

Красноярский край (18%),

Иркутская обл. (11%),

Кемеровская обл. (10%),

Омская обл. (10%),

Алтайский край (8%),

Томская обл. (8%),

Республика Хакасия (1%),

Республика Алтай (0,2%),

Республика Тыва (0,1%).

По сравнению с прошлым годом (январь-сентябрь 2024/2023) спрос на учителей и преподавателей увеличился в Сибири лишь на 2%. Наибольший прирост числа вакансий для педагогических работников, показали:

Республика Хакасия (+26%),

Иркутская обл. (+10%),

Новосибирская обл. (+8%).

Кроме того, больше вакансий, чем год назад, было открыто в:

Красноярском крае (+6%),

Алтайском крае (+2%),

Томской обл. (+2%).

При этом в трех регионах Сибири потребность в учителях сократилась в:

Республике Алтай (-5%),

Кемеровской обл. (-3%),

Омской обл. (-2%).

По данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», наиболее высокие зарплаты учителям и преподавателям в этом году в СФО готовы платить работодатели в Новосибирской области: рыночный диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях педагогов составил здесь 34 483 – 63 218 рублей (год назад 30 000 – 57 471 руб.), совсем немного отстает по верхней границе «зарплатной вилки» Красноярский край (34 483 – 60 000 рублей), замыкает первую тройку Иркутская область (34 483 – 57 471 рублей). Наиболее низкие зарплаты среди регионов Сибири предлагают учителям в Республике Алтай (26 939 – 34 741 рублей) и Алтайском крае (25 436 – 45 977 рублей).

Рыночный диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях для учителей и преподавателей