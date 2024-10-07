Самые высокие зарплаты в Сибири учителям предлагают в Новосибирской области

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали зарплаты, которые работодатели указывали в вакансиях для учителей и педагогов, открытых в 2024 году, и выяснили, где в Сибири им готовы платить больше.
За полные девять месяцев 2024 года в Сибирском ФО было открыто 8,2 тыс. вакансий для педагогов, большая часть из них – в:
- Новосибирской обл. (29%),
- Красноярский край (18%),
- Иркутская обл. (11%),
- Кемеровская обл. (10%),
- Омская обл. (10%),
- Алтайский край (8%),
- Томская обл. (8%),
- Республика Хакасия (1%),
- Республика Алтай (0,2%),
- Республика Тыва (0,1%).
По сравнению с прошлым годом (январь-сентябрь 2024/2023) спрос на учителей и преподавателей увеличился в Сибири лишь на 2%. Наибольший прирост числа вакансий для педагогических работников, показали:
- Республика Хакасия (+26%),
- Иркутская обл. (+10%),
- Новосибирская обл. (+8%).
- Кроме того, больше вакансий, чем год назад, было открыто в:
- Красноярском крае (+6%),
- Алтайском крае (+2%),
- Томской обл. (+2%).
При этом в трех регионах Сибири потребность в учителях сократилась в:
- Республике Алтай (-5%),
- Кемеровской обл. (-3%),
- Омской обл. (-2%).
По данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», наиболее высокие зарплаты учителям и преподавателям в этом году в СФО готовы платить работодатели в Новосибирской области: рыночный диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях педагогов составил здесь 34 483 – 63 218 рублей (год назад 30 000 – 57 471 руб.), совсем немного отстает по верхней границе «зарплатной вилки» Красноярский край (34 483 – 60 000 рублей), замыкает первую тройку Иркутская область (34 483 – 57 471 рублей). Наиболее низкие зарплаты среди регионов Сибири предлагают учителям в Республике Алтай (26 939 – 34 741 рублей) и Алтайском крае (25 436 – 45 977 рублей).
Рыночный диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях для учителей и преподавателей
|
Регион
|
янв.-сент. 2024, руб.
|
янв.-сент. 2023, руб.
|
Новосибирская область
|
34 483 – 63 218
|
30 000 – 57 471
|
Красноярский край
|
34 483 – 60 000
|
30 000 – 60 000
|
Иркутская область
|
34 483 – 57 471
|
28 736 – 45 977
|
Кемеровская область
|
30 000 – 54 023
|
30 000 – 51 724
|
Омская область
|
26 437 – 45 977
|
22 989 – 50 000
|
Алтайский край
|
25 436 – 45 977
|
27 793 – 52 000
|
Томская область
|
29 885 – 48 276
|
28 736 – 52 000
|
Республика Хакасия
|
34 000 – 50 000
|
25 900 – 50 000
|
Республика Алтай
|
26 939 – 34 741
|
22 916 – 53 405