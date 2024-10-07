Видеоплеер появится в Telegram

Создатели мессенджера объявили конкурс на создание плеера в приложении. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

Сторонние разработчики со всего мира могут предложить свои варианты медиаплеера. Заявки принимают до 25 октября включительно. Победителя выберут сами сотрудники Telegram в ноябре 2024 года. Тот, кто создаст лучший плеер, получит награду в размере 50 тыс. долларов, а его решение возьмут за основу для дальнейшего внедрения в Telegram. Вероятно, обновленный плеер появится в приложении только к 2025-му году.

На первом этапе видеоплеер планируется добавить в мобильную версию для iOS. После чего он перекочует на Android и десктопную версию мессенджера. Плеер будет воспроизводить как ролики, так и аудио.

Напомним, что сейчас мессенджер воспроизводит без скачивания ролики весом до 10 мегабайт. Недавно платформа запустила сторис, пока они доступны только пользователям с премиум подпиской.