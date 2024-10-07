Нейросети показали оптимистичный и пессимистичный варианты будущего Байкала

Открытая в Иркутске выставка «2050» от проекта «Лигнинград» показала оптимистичный и пессимистичный варианты будущего Байкала, которые были сгенерированы нейросетью. Искусственный интеллект предсказал два направления развития событий в зависимости от развития туризма и экологической ситуации в Приангарье.

Проект «Лигнинград» в 2024 году стал победителем грантового конкурса Эн+ «Города со знаком плюс». В основе проекта – идея по производству дизайнерских арт-скульптур и малых архитектурных форм с использованием золошлаковых отходов БЦБК. Вот и на выставке «2050» в Центре современного искусства «Огонь» кроме экспозиции о будущем Байкала, варианты которого можно переключать с помощью различного освещения, команда активистов также проводит мастер-классы по изготовлению дизайнерских сувениров из вторичных отходов байкальского БЦБК. Причем получившиеся изделия совершенно безопасны. Проект «Лигнинград» уже даже установил первую арт-скульптуру на острове Конный, где в итоге появится целая выставка.

«Мы пытаемся соединить природу с технологиями, потому что мы берем по факту природный материал и усиливаем эту историю сторителлингом», – говорит руководитель проекта Артем Овсянников.

Архитектурные формы, которые будут выставлены на острове Конный, будут изготавливаться по современным технологиям. Сначала формируется смесь, куда входят золошлаковые отходы, затем из нее методом 3-d печати изготавливается объект и вручную раскрашивается художниками. Прямо сейчас команда принимает заявки на конкурс для дизайнеров и архитекторов по разработке малых архитектурных форм и арт-скульптур, который продлится до 26 ноября 2024 г. Положение о конкурсе тут.

Задача грантового конкурса «Города со знаком плюс» – развитие городской среды и создание новых услуг, сервисов и общественных площадок для повышения качества жизни людей на территориях ответственности основанного Олегом Дерипаской энергохолдинга Эн+.

Всего в конкурсе с 2020 по 2024 год приняли участие 871 проект. 91 из них уже получил финансовую поддержку компании Эн+. 10 проектов, победивших в этом году, будут реализованы до конца июня 2025 года.