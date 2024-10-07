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Иркутская область сформирует инвестпредложения для бизнеса

Приангарье вошло в число 36 пилотных регионов страны, которые сформируют инвестпредложения для бизнеса. Это запрос субъекта РФ на создание производства конкретного типа в определенной локации.

Впоследствии инвестпредложения будут размещены на инвестиционной карте России, где любой предприниматель сможет подобрать конкретный проект и приступить к его реализации.

Инвестпредложения сформируют в приоритетных для регионов сегментах рынка. Они будут содержать проработанные документы о предварительных условиях реализации инвестпроекта, об инфраструктурном и ресурсном обеспечении, доступных мерах поддержки. Методические рекомендации для этого разработаны Минэкономразвития России совместно с Национальной ассоциацией агентств инвестиций и развития, а также деловыми объединениями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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