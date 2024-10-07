Трех нелегальных кредиторов выявили в Иркутской области за последние два месяца

В августе и сентябре эксперты Банка России обнаружили три компании в Иркутской области, которые вели незаконную деятельность на финансовом рынке.

Все выявленные организации имели признаки нелегального кредитора и действовали на севере региона: две из них работали в Усть-Илимске, одна – в Братске. Нелегальные кредиторы незаконно выдавали займы.

«Заем в ломбарде или микрокредитной компании – это быстро и удобно, многие этим пользуются, но, оформляя договор с такими компаниями нужно быть внимательными. За яркой рекламой в соцсетях или рассылке по электронной почте вполне может скрываться нелегальная компания, которая выдаст заем, но, во-первых, не обеспечит вас необходимыми документами, а во-вторых, если вдруг вы нарушите сроки, то против вас могут применить незаконные способы взыскания. Поэтому прежде, чем подписать договор, обязательно проверьте организацию», – пояснил управляющий отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.